Votat în Parlament: Modificări la Legea securității statului

14:50

Bill Gates continuă să fie una dintre cele mai influente figuri din domeniul IT, iar opiniile sale pe marginea tehnologiilor emergente face valuri în industrie. În contextul în care inteligența artificială este un subiect arzător în 2023, modul în care miliardarul vede performanța unor instrumente ca ChatGPT este foarte relevant. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post Profeția lui Bill Gates despre inteligența artificială, ChatGPT: „Personal, sunt încă în stare de șoc” first appeared on ZUGO. Articolul Profeția lui Bill Gates despre inteligența artificială, ChatGPT: „Personal, sunt încă în stare de șoc” apare prima dată în ZUGO.