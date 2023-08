VIDEO Imagini inedite cu un Humvee în acțiune pe câmpul de luptă din Ucraina: „Mulțumim poporului american”

06:20

Andrei Lugovoi, agentul rus condamnat și căutat pentru uciderea la Londra a fostului spion KGB Alekander Litvinenko, are cancer în stadiu avansat care ar fi fost provocat de otrava radioactivă folosită în atac, informează The Sun. Anchetatorii cred că tumoarea lui Andrei Lugovoi „are legătură” cu poloniul-210 care a fost pus în ceaiul fostului spion […] Articolul Asasinul rus care l-a otrăvit pe Alekander Litvinenko are cancer din cauza substanței radioactive folosite pentru a comite crima apare prima dată în Disinfo.