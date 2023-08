Sheriff se califică în play-offul Ligii Europa -Campioana Moldovei, se va duela cu o echipă din Insulele Feroe

21:50

Măsurile anterioare de politică monetară luate de Banca Națională a Moldovei (BNM) creează condiții pentru diminuarea ulterioară a inflației, astfel încât în octombrie curent să se ajungă la un coridor și mai mic al inflației iar pentru anul viitor ținta să constituie în jur de 5%. Datele se regăsesc în cel de-al treilea raport asupra ... Banca Națională a Moldovei țintește o inflație în proximitatea de 5,0 la sută – Ce spune guvernatorul Armașu despre prognozele anului 2023 The post Banca Națională a Moldovei țintește o inflație în proximitatea de 5,0 la sută – Ce spune guvernatorul Armașu despre prognozele anului 2023 appeared first on Politik.