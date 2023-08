Vot final pentru reforma din domeniul de asistență socială

17:20

Inspectoratul Național de Securitate Publică al IGP are șef nou. Este vorba despre Marin Manița, care anterior a activat în cadrul aceleiași instituții, dar în cadrul Serviciului Protecție și Pază de Stat, transmite IPN. „Marin Manița, noul șef al INSP își propune să continue bunele practici ale instituției, orientate spre... The post Șef nou la Inspectoratul Național de Securitate Publică appeared first on ALBASAT.