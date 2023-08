The Washington Post: Rusia lucrează la o dronă Shahed proprie în Tatarstan, în pofida sancțiunilor occidentale

08:30

Elevii din cinci sate din raionul Ialoveni vor trebui să meargă la liceu în alte localități. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), 7 licee din raion au un număr mic de cereri înregistrate pentru admitere în clasa a X-a. Numărul elevilor ar fi sub numărul recomandat de 22 de elevi în clasele din mediul rural. În […] The post Elevii din 5 sate din raionul Ialoveni vor merge la liceu în localitățile vecine. Precizările Ministerului Educației appeared first on NewsMaker.