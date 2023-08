Proiectul de lege care descrie acțiunile care prezintă pericol pentru securitatea statului votată de Parlament – Unioniștii nemulțumiți de redacția legii

17:20

Premierul Dorin Recean a revenit la situația din justiție. El a declarat în debutul ședinței guvernului că guvernarea va continua reformele implicit Pre-Vettingul, crearea Curții Anticorupție indiferent ce se întâmplă în acest sector. Recean iarăși a utilizat sintagma minoritate coruptă și a mai spus că ea deligitimează sistemul judecătoresc. „Situația din justiția moldovenească iese deja ...