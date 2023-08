(foto) Raionul Anenii Noi: Şase persoane, la spital din cauza depășirii nereușite a unui tractor cu remorcă

17:10

Unicul Pagani Zonda 760 LH, făcut la comanda multiplului campion mondial de Formula 1 Lewis Hamilton, a fost grav deteriorat. Actualul proprietar al supercarului i-a fi pierdut controlul după o acceleraţie intensă într-un tunel din Țara Galilor. Însăşi conducătorul auto nu a avut de suferit. View this post on Instagram A post shared by Ethan […] Articolul (foto) Unicul Pagani pe care l-a avut Lewis Hamilton a fost deteriorat semnificativ într-un tunel apare prima dată în Autoblog.md.