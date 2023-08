Fosta șefă a diplomației austriece, la picioarele lui Putin: “Nu am nevoie de Maldive sau de Seychelles. E mai bine în Rusia”

23:20

Ministra Sănătății, Ala Nemereno, și-a exprimat indignarea în legătură cu iresponsabilitatea unor șoferi, care provoacă accidente rutiere soldate cu victime. Oficiala sugerează că aceștia, pe lângă amenzile primite, ar trebui să fie obligați să lucreze și în spitale alături de personalul medical. „Să fie puși la muncă alături de personalul medical – să spele în […]