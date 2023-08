O campanie pentru ajutorarea armatei ucrainene şi-a atins obiectivul în doar trei zile

14:40

Update: Potrivit estimării ucrainene, armata rusă a pierdut în ultima zi 480 de soldați, 5 tancuri, 18 alte blindate, 17 piese de artilerie, 27 diferite vehicule, 1 elicopter, 1 sistem antiaerian și 3 echipamente speciale. These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Aug. 17, according to the Armed Forces of Ukraine. […] Articolul Război în Ucraina, ziua 540. Pierderile armatei ruse în ultimele 24 de ore: Circa 500 de soldați, uciși apare prima dată în Vocea Basarabiei.