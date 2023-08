Dragi iubitori ai naturii și ai muzicii autentice

17:20

Președinta Maia Sandu nu a promulgat Legea privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și a restituit-o Parlamentului spre examinare în ședința extraordinară, care va avea loc pe 17 agust. Un document care atestă remiterea spre reexaminare a legii a apărut pe rețelele de socializare fiind publicat inițial de către ex-premierul Ion Chicu. Contactați de […]