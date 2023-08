16:20

Liderul Coreei de Nord i-a promis lui Vladimir Putin să lupte împreună împotriva imperialiștilor, scrie Agenstvo. Precizările au fost făcute într-un mesaj de felicitare către președintele rus. Liderul nord-coreean Kim Jong-un l-a asigurat pe Vladimir Putin de sprijinul său în lupta împotriva „arbitrării feroce a imperialiștilor". La rândul său, Putin i-a promis liderului Coreei de