video | Haos pe aeroportul din Frankfurt după o ploaie torențială: Pista a fost complet inundată, iar pasagerii au rămas blocați în avioane

11:10

De la începutul anului, pe conturile agricultorilor au ajuns peste 1 miliard 93 mil.lei, ceea ce constituie cu 17% mai mult decât în perioada similară a anului trecut, anunță Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Resursele financiare au fost valorificate după cum urmează: 86% (934,6 mil. lei) direcționate … The post Câți bani, sub formă de subvenții, au primit agricultorii de la începutul anului first appeared on ZUGO. Articolul Câți bani, sub formă de subvenții, au primit agricultorii de la începutul anului apare prima dată în ZUGO.