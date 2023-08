Alexandr Pînzari – numit de Parlament în funcția de director adjunct al CNA

12:10

Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, eliberat din arest la domiciliu sub „garanție personală", a venit cu o reacție la declarațiile șefei Procuraturii Anticorupție despre o eventuală eschivare şi presupunere că va fugi din ţară, scrie Tribuna. El a spus că va apărea în fața organelor de drept ori de câte ori va fi citat, iar în […]