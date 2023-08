Începe școala cu maib junior și Mastercard

18:10

Cu ședința parlamentului și mai multe decizii judecătorești, azi a fost o zi fierbinte și din punct de […] The post Esențial: Economisim 6 mil. lei fără CSI, o bălțeancă, amendată pentru instigare la ură pe TikTok și sătenii fac tizic la Soroca appeared first on Moldova.org.