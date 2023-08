Ungaria investighează Booking pentru datorii

08:20

Într-o declarație recentă, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a răspuns acuzațiilor aduse de către Ministerul rus de Externe. Sandu a subliniat că relația dintre cele două țări a suferit grav în urma agresiunii Rusiei în Ucraina, subliniind faptul că acțiunile Rusiei au dus la pierderi umane nevinovate și distrugerea unor orașe și sate ucrainene.