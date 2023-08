Alexandru Stratan: Moldova este țara care înregistrează un ritm înalt de depopulare

17:10

Un avocat a fost reținut sub bănuiala de trafic de influență. Potrivit Procuraturii Generale, acesta ar fi pretins și primit suma de 6 mii de euro de la un cetățean al Republicii Moldova. Banii au fost pretinși pentru a influența o decizie în dosarul în care clientul său era acuzat... The post Un avocat a fost reținut pentru că ar fi pretins suma de 6 mii de euro appeared first on ALBASAT.