Comisia Europeană va folosi banii destinați Rusiei și Belarusului pentru cooperarea cu R. Moldova şi Ucraina

11:20

Ploile torențiale din India care au declanșat alunecări de teren în weekend au ucis peste 50 de persoane, bilanțul morților fiind așteptat să crească, deoarece peste 20 de persoane rămân în continuare blocate sub pământ și roci sau sunt date dispărute, au declarat luni oficialii, relatează Reuters, citat de Hotnews.ro.