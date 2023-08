Elevii din 5 sate din raionul Ialoveni vor merge la liceu în localitățile vecine. Precizările Ministerului Educației

20:20

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a efectuat, pe 15 august, o vizită de lucru în raionul Sîngerei. Șefa statului a vizitat șantierul de construcție a drumului central și a discutat cu antreprenorii din raion despre problemele cu care se confruntă. „Am vorbit cu locuitorii din zonă care, până la sfârșitul acestui an, se vor bucura […] The post FOTO Maia Sandu le-a promis oamenilor de la Sîngerei „drum de calitate europeană chiar lângă casa lor” appeared first on NewsMaker.