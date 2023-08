Radu Marian, deputat PAS, propune ca moldovenii să schimbe bani în valută doar cu buletinul

08:20

Corectitudinea și onestitatea viitoarelor alegeri locale generale din Republica Moldova, care vor avea loc în 5 noiembrie, sunt puse sub semnul întrebării, deoarece șase din cei opt membri ai Comisiei Electorale Centrale sunt din PAS. Ilan Șor, liderul Partidului „ȘOR", a declarat în cadrul emisiunii „ȘOR LIVE" că va fi introdus controlul public asupra procesului […]