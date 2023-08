460 000 de colete și 8 000 000 de lei achitați pentru impozite: Nova Poshta Moldova a prezentat bilanțul pentru prima jumătate a anului

18:40

Autoritățile publice nu vor mai face achiziții doar după criteriul "prețul cel mai mic". Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării propune excluderea acestui criteriu economic unic de selectare a ofertei în cadrul achizițiilor publice, informează Bizlaw.md. În același timp se propune includerea obligației ca "prețul" să fie utilizat doar în cumul cu încă cel puțin un criteriu