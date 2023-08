Rusia și Belarus rămân fără banii europeni – UE redirecționează 135 de milioane de euro către Moldova și Ucraina

19:20

Liderul mondial Carlos Alcaraz nu a putut să-l învingă pe americanul Tommy Paul și a fost eliminat în sferturi la Mastersul de la Toronto Canada. Tommy Paul a pus capăt seriei de 14 victorii consecutive a lui Carlos Alcaraz, când a eliminat numărul 1 mondial în sferturile de finală. Americanul a lovit mingea curat și ... Carlos Alcaraz nu și-a păstrat blazonul – Spaniolul eliminat de americanul Tommy Paul la Mastersul de la Toronto