PSDE pregătită pentru alegerile locale generale – Ion Sula: Pornim în campania electorală cu oameni profesioniști și responsabili

16:50

Comisia Electorală Centrală (CEC) și Autoritatea Națională de Integritate (ANI) informează potențialii candidați la funcția de primar și/sau consilier local în cadrul alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023 că NU e nevoie de prezentarea certificatelor de integritate la solicitarea înregistrării în calitate de concurent electoral. Potrivit Codului electoral, pentru înregistrarea în calitate de concurenți ... Ce se întâmplă cu dovada unui certificat de integritate pentru cei care candidează la alegerile locale The post Ce se întâmplă cu dovada unui certificat de integritate pentru cei care candidează la alegerile locale appeared first on Politik.