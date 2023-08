”Principialitate”: în mai Shor se mândrea cu sancțiunile europene, iar în august cere ca acestea să fie scoase

18:00

Astăzi, a fost expulzat un cetățean al Israelului, pe motiv că prezintă pericol pentru securitatea națională a R.Moldova. Cazul readuce în actualitate un episod asemănător din biografia bogată – nu numai la figurat – a unui renumit conațional al celui expulzat, pe nume Ilan Shor. Lui Shor, i s-a întâmplat, însă, în Rusia. Cu vreo ...