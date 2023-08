(video) „Chinezii m-au învățat să-mi iubesc țara.” Istoria moldovencei urmărită de milioane de oameni, pe TikTok-ul din China

12:20

Consilierul raional Oleg Cernei, fost membru PAS, care și-a suspendat această calitate, apoi a părăsit formațiunea, declară că președinta Maia Sandu „s-a transformat în agentul electoral PAS” și merge în teritorii pentru a obliga primarii și aleșii locali de la alte formațiuni să candideze de la partidul de guvernare. „SPPS a dat ieri un comunicat fals. Eu nu am dat buzna nicăieri. Eu am intrat în primărie, ședința era la etajul patru. Până am ajuns eu m-a întâlnit Doina Gherman. Ce treabă are deputata PAS la întrunirile Maiei Sandu? Nu erau suficienți consilierii? ce caută această deputată? Doamna Gherman mi-a fost „bodyguard” pe toată durata întrunirilor de la Sîngerei, ea mi-a stat mereu în spate și m-a „păzit””, a declarat Oleg Cernei.