Raport de audit – 2022

14:10

Un nou Regulament privind reflectarea alegerilor a intrat în vigoare la 4 august, odată cu publicarea documentului în Monitorul Oficial. Prevederile acestui act sunt obligatorii pentru instituțiile de presă care vor reflecta alegerile parlamentare, prezidențiale, locale, regionale, noi și parțiale, dar și referendumurile. Documentul a fost aprobat de Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru a transpune… The post Ce noutăți juridice aduce Regulamentul privind reflectarea alegerilor în mass-media? first appeared on CJI.