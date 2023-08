Adrian Albu: Maia Sandu din nou dezamăgește pensionarii din țară

07:30

Nouă castele și cetăți din România au primit „Recenzia de Aur”, distincție acordată de Google Maps. Aceste obiective turistice au primit note mari din partea turiștilor care le-au vizitat, anunță Telex.md. Nouă castele și cetăți din România au primit „Recenzia de Aur”, distincție acordată de Google Maps. Ele s-au remarcat prin ratingul obținut și numărul […] The post Telex.md: Cele mai frumoase castele din România. Notele date de turiști appeared first on Omniapres.