OMS susține că o nouă tulpină de COVID-19 se răspândește în lume: a început producția de vaccinuri

15:40

Fundația pentru o Societate Deschisă (FSD), organizația neguvernamentală fondată de miliardarul George Soros, intenționează să se retragă sau să lichideze o mare parte din activitățile sale din Uniunea Europeană pentru a se concentra pe alte locuri din lume, scrie Hotnews cu referire la Reuters. În același timp, fundația a anunțat că va continua să finanțeze proiecte […] The post Fundația Soros se va retrage din majoritatea activităților sale din UE. Ce se va întâmpla cu proiectele din Moldova? appeared first on NewsMaker.