Rechizite școlare pentru orice gust. Vino la METRO și economisește timp și bani

13:50

Liga Română pentru Sănătate Mintală și proiectul moldo-elvețian MENSANA – „Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în […] The post „Ne-am unit forțele ca profesioniștii de sănătate mintală să poată oferi servicii de calitate mai bună.” Raluca Nica, directoarea Ligii Române pentru Sănătate Mintală, despre progresul din domeniul sănătății mintale din Moldova appeared first on Moldova.org.