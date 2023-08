Auditul datoriei Moldovagaz față de Gazprom a fost finalizat. Ce a arătat și când partea rusă va primi rezultatele

13:00

Termoelectrica are datorii în total de peste 2 miliarde de lei. Potrivit directorului general interimar, situația financiară este destul de complicată și acum se caută soluții. Directorul general interimar al S.A. „Termoelectrica" Iurie Rozlovan a spus pe 15 august că pe lângă faptul că trebuie să se ocupe de reorganizarea întreprinderii, demarează „un lucru amplu