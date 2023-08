Rusia își lansează rubla digitală, cu speranța de a scăpa de sancțiunile internaționale

16:50

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță cod portocaliu de vreme caniculară pentru perioada 15-21 august. Temperatura maximă a aerului va atinge valori termice de +33..+36°C. RECOMANDĂRI GENERALE PENTRU POPULAȚIE: – evitaţi, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11 – 18; – purtaţi pălării de soare, haine lejere