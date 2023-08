VIDEO Moldova, mistuită de incendii de vegetație. Un bărbat s-a intoxicat cu fum, după ce a încercat singur să stingă un focar

10:40

Incendiile de vegetație de pe insula Maui din arhipelagul american Hawaii continuă să facă ravagii. Timp de două zile numărul deceselor a crescut de la 89 la 96, potrivit unui bilanț publicat pe 15 august. Cu toate acestea, oficialii locali spun că aceste cifre sunt departe de a fi finale, întrucât sute de persoane sunt încă […] The post Incendiile de vegetație din Hawaii continuă să facă ravagii: Numărul morților se apropie de 100 appeared first on NewsMaker.