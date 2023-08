OMS avertizează țările despre noua mutație a Omicron EG5: „Nu lăsați garda jos”

14:10

Papa Francisc a vorbit oficial pe tema inteligenței artificiale, afirmând că viteza cu care se dezvoltă tehnologia are un impact tot mai mare asupra umanității și, prin urmare, necesită „reflecție etică" pentru a asigura responsabilitatea. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În declarația emisă de biroul de presă al Vaticanului, Papa avertizează că AI ar putea …