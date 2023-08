(ViDEO) Trei bărbați din Ialoveni și Orhei – reținuți pentru șantaj de peste 4,5 mln lei, după ce victima a cumpărat un imobil în Orhei

09:50

Misiunea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în Moldova are un nou șef. Este vorba despre Jeff Bryan, care anterior a deținut funcția de ofițer de Dezvoltare Generală în cadrul USAID Moldova. Informațiile au fost confirmate, pe 15 august, de reprezentanții misiunii USAID în țara noastră. „Astăzi, îi spunem bun venit noului Șef al […] The post (FOTO) USAID Moldova are un nou șef. Cine este Jeff Bryan appeared first on NewsMaker.