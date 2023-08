Trump îl amenință pe Biden. Va scoate la iveala un raport incendiar

10:10

Veronica Dragalin este gata să înceapă al doilea an de mandat revigorată. ”După o vacanță plină de aventuri, nunți, familie și prieteni, sunt gata să încep al doilea an de mandat revigorată, cu mai multă energie și determinare și cu inima plină de speranță și încredere că vom reuși în lupta cu corupția și efortul […] The post FOTO: Veronica Dragalin: Sunt gata să încep al doilea an de mandat revigorată appeared first on Omniapres.