La iarnă, Termoelectrica va funcționa doar pe gaz. Ministrul Energiei: Păcura a fost o soluție temporară

20:40

Două clădiri Chișinău, care se află în gestiunea Agenției Proprietăți Publice (APP) și Academiei de Științe a Moldovei, vor fi transmise în proprietatea Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). O decizie în acest sens a fost aprobată de Guvern în cadrul ședinței din 14 august. Hotărârea vine în contextul în care valorificarea acestor […] The post (FOTO) Două clădiri din Chișinău vor fi oferite CNAMUP. Cum vor fi valorificate imobilele appeared first on NewsMaker.