Agricultorii au primit subvenții de peste 1 miliard și 93 de milioane de lei. 100 milioane lei au fost direcționate pentru revitalizarea sectorului zootehnic

17:50

Republica Moldova se află, pentru al doilea an consecutiv, printre premianții competiției internaționale dedicate dezvoltatorilor de aplicații mobile – „e-ICON World Contest”, care s-a desfășurat în Coreea de Sud. Irina și Daniela Grosu, eleve la Liceul Teoretic „Miron Costin” din or. Florești, s-au clasat pe locul II, dezvoltând o aplicație mobilă care poate contribui la […] Articolul Irina și Daniela Grosu, eleve la Liceul Teoretic „Miron Costin” din or. Florești, au luat locul II la concursul de aplicații mobile din Coreea de Sud apare prima dată în Gazeta de Chișinău.