VIDEO Șeful Serviciului rus de Informații Externe: „Oamenii sănătoși se tem să meargă în Europa, pentru că acolo s-au înmulțit perversitățile”

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de caniculă în toată Republica Moldova. Avertizarea meteo va fi valabilă pentru perioada 15-21 august. „Pe arii extinse temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33..+36°C", au comunicat meteorologii.