Timp de șase zile, am fost voluntară la două pensiuni și o berărie artizanală din nordul țării. Ce experiențe am trăit și cu ce gânduri m-am întors

O escapadă de șase zile în sânul țării, singură, cu un bagaj mic și multă pasiune – așa mi-aș caracteriza mica mea aventură. Spontană, sinceră și suficientă – alte trei caracteristici care ar reprezenta ceea ce am simțit eu. Moldova s-a dezgolit în fața mea și eu în fața ei. Am plâns, am râs, am avut o mică panică la ora două de noapte și mi-am făcut prieteni noi. Toate acestea datorită noului proiect lansat de #diez prin care dorim să punem umărul la dezvoltarea turismului rural din țară, căci pe lângă faptul că am vizitat locații frumoase din zonă, am și ajutat gazdele cu diverse sarcini din gospodărie, astfel încât să înțelegem cum se gestionează totul din culise și să vedem ce greutăți întâmpină fiecare afacere.