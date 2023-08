Șoigu susține că resursele armatei ucrainene sunt aproape epuizate: „Kievul nu va obține rezultate, chiar dacă e susținut de Occident”

09:50

O parlamentară din Germania a declarat că a fost reţinută timp de câteva ore în Turcia la începutul acestei luni din cauza unei postări pe rețelele sociale din 2019. Ea a subliniat că în ciuda acestui incident va continua să meargă în Turcia și va continua să îşi spună părerea despre guvernul de la Ankara.