Peste 5000 de laptopuri noi urmează să ajungă în 900 de instituții de învățământ din R. Moldova

Regiunea Odesa a fost din nou atacată masiv azi noapte cu drone și rachete. Apărarea antiaeriană ucraineană spune că a reușit să le intercepteze, dar resturile căzute au produs pagube la sol. Trei angajați ai unui hipermarket care a luat foc au fost răniți. Undele de șoc au avariat ferestrele și balcoanele mai multor blocuri.