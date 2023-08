Administrația de Stat a Drumurilor anunță că două poduri naționale vor fi reabilitate

12:30

Luptătorii lui Ramzan Kadîrov, cărora li se spune „kadîroviți", s-au îmbătat și s-au împușcat cu soldați ruși în Urzuf, un sat ucrainean situat la circa 50 de kilometri sud-vest de orașul Mariupol, scrie stirileprotv.ro. Răfuiala, care a avut loc vineri, s-a soldat cu moartea mai multor sodați ai Moscovei, informează …