Victorina Luca din Republica Moldova a fost desemnată „2023 Global Anti-racism Champion”

12:30

Zece deputați din Parlamentul de legislatura a XI-a au vârsta de cel mult 35 de ani. Cei mai mulți tineri parlamentari sunt din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cel mai tânăr deputat din Parlament este din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Parlamentarul Eugeniu Sinchevici are 24 de ani și este … The post Ziua internațională a tineretului: Cine sunt cei mai tineri deputați din Parlament first appeared on ZUGO. Articolul Ziua internațională a tineretului: Cine sunt cei mai tineri deputați din Parlament apare prima dată în ZUGO.