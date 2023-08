Reacția Moscovei după ce Chișinăul a trimis acasă zeci de angajați ai Ambasadei Federației Ruse în Moldova

16:50

Fermierii amenință din nou cu proteste. Asociația Forța Fermierilor a declarat că, dacă autoritățile nu vor îndeplini cerințele lor în această săptămână, din 14 august agricultorii vor ieși din nou la proteste. Fermierii cer organizarea imediată a unei întrevederi cu premierul Dorin Recean și aprobarea urgentă a Regulamentelor privind alocarea compensațiilor pentru grâu și orz ... Fermierii pe cale să reia protestele din 14 august – Nici o revendicare înaintată de ei nu este realizată The post Fermierii pe cale să reia protestele din 14 august – Nici o revendicare înaintată de ei nu este realizată appeared first on Politik.