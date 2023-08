Curtea Supremă de Justiție a pus pe pauză litigiul adjunctului lui Dragalin, Vasile Plevan, împotriva Comisiei Pre-Vetting

19:20

NewsMaker.md — este o publicație online independentă, pentru cei cărora le pasă. Noi scriem știri verificate și analize actuale, înregistrăm povești, reportaje, video și podcasturi. Mai mult, facem proiecte speciale deosebite, inclusiv pe teme despre care în Moldova nu se vorbește cu voce tare. Altfel spus, nu doar povestim și arătăm ce se întâmplă, dar […]