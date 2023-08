Rubla rusească s-a depreciat. Moneda a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele 17 luni

11:30

O echipă de 19 sportivi și sportive va reprezenta Republica Moldova la Campionatul Mondial de Lupte pentru Tineret, care se va desfășura în Iordania, în perioada 14-20 august 2023. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La lupte feminine vor concura 5 sportive, însoțite de Antrenorul Emerit Andrei Chiperi; la lupte libere – 8 sportivi, sub îndrumarea …