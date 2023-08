Deținătorii de patente se unesc cu alte bresle împotriva guvernării

10:40

Cea de-a VI-a ediție a Salonului Internațional de Carte „Bookfest” va avea loc în perioada 30 august - 3 septembrie, la Mediacor, Universitatea de Stat din Moldova. Și în acest an evenimentul se va desfășura sub înaltul patronaj al președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și al președintelui României, Klaus Iohannis, transmite IPN.La toate evenimentele din programul ace