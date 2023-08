Agricultorii, protest de avertizare la Guvern: „Totul a rămas la nivel de promisiuni”

17:30

Prăbușirea rublei rusești, care a pierdut peste 40% din valoarea sa față de euro în decurs de un an, a ajuns să-l nemulțumească până și pe prezentatorul de televiziune Vladimir Soloviov, una dintre principalele figuri ale propagandei rusești. Pe fondul deprecierii accentuate a rublei, importurile de produse străine devin din …