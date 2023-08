Copil agresat într-un troleibuz din Chișinău: „Taxatoarea s-a adresat în limba rusă, el s-a blocat”

13:40

Tânărul de 21 de ani, suspectat că ar fi ucis fetița de 7 ani din satul Recea, raionul Rîșcani, riscă detenție de viață. Informația a fost confirmată pentru NordNews de procurorul de caz, Olga Gaugaș, care deține funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Rîșcani. Potrivit organelor de drept, învinuitul își recunoaște vinovăția și […] The post Procuror: Tânărul de 21 de ani, suspectat că a omorât fetița din Recea, riscă detenție pe viață appeared first on NewsMaker.