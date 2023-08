Carburanții continuă să se scumpească

10:10

După ce au crescut copiii și au plecat în străinătate, soții Musteață din orașul Drochia au adoptat trei copii, de opt, nouă și 10 ani. Peste puțin timp, aceștia au luat sub tutelă alți trei copii, aflați în dificultate, scrie moldova.europalibera.org Rodica Musteață: „Avem doi copii biologici, trei adoptați și trei sub tutelă.” Potrivit femeii, […] Articolul Povestea familiei Musteață, care au adoptat și luat sub tutelă, șase copii apare prima dată în AgroTV.