LIVE: Renato Usatîi despre pericolul major pentru securitatea energetică a Republicii Moldova

10:10

Centrul de tineret a fost înființat de Asociația Tinerilor din Găgăuzia (AO Tineretul Găgăuziei) în cadrul proiectului EU4Accountability, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de People in Need (PIN) Moldova. Potrivit PIN Moldova, acest eveniment important marchează un pas semnificativ în direcția consolidării colaborării dintre organizațiile societății civile (OSC) și autoritățile publice locale (APL) din […]